Удостоенные имен богов: в Одесской области массово цветут невероятно красивые цветы (фото)

Сейчас Украинская Бессарабия превращается в настоящую живую палитру – здесь пора массового цветения карликовых ирисов, среди которых есть такие, что достойны имен богов. О весеннем преображении территорий на юге Одесской области рассказали в Национальном природном парке"Тузловские лиманы".

"Есть цветы, которые несут в себе нечто большее, чем просто красоту. Лишь избранные из них удостоены имен богов – и это всегда знак их исключительности. Именно такими являются ирисы, названные в честь Ириды – вестницы богов и олицетворения радуги. Их краски не просто повторяют цвета радуги – они словно оживляют ее на земле, добавляя новые оттенки, глубину и настроение", – написали в учреждении.

Опубликовали много фото, на которых можно увидеть невероятно красивые яркие цветы. Карликовые ирисы особенно завораживают, отмечают исследователи. Нежные лепестки с узорами, контрастами и переходами цветов выглядят как произведения искусства, нарисованные самой природой.

"В степи, среди сдержанных тонов трав и земли, они вспыхивают яркими акцентами – фиолетовыми, желтыми, синими, белыми", – рассказали в нацпарке.

Исследователи также призывают беречь степь, ведь речь идет не только о растениях, но и о целом живом мире. Поэтому важно не распахивать эти территории, ограничивать выпас скота и не срывать дикорастущие цветы. Только так можно сохранить природную красоту для будущих поколений.

Редкая флора

Напомним, в начале марта в Одесской области, в Нижнеднестровском национальном природном парке, заметили первые цветы, среди которых – редкие.

Учёная Наталья Товстуха рассказала, что многие из этих первых цветов требуют особо бережного отношения. Среди них – шафран сетчатый, сокращение численности которого вызвано распашкой земель, вытаптыванием, сбором в букеты, пожарами и т. д. Также речь шла об остевнике одесском – этот вид является западнопричерноморским.

