Волкер оценил, способна ли Россия усилить ракетные и дронные удары по Украине

Украина в сотрудничестве со странами Персидского залива может укрепить свою ПВО, считает бывший специальный представитель США.

Вряд ли стоит ожидать усиления воздушных атак по Украине, поскольку Россия использует все имеющиеся у нее возможности. Об этом в интервью Новини.LIVE сказал бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что Россия делает все, на что она способна. Каждые несколько дней или несколько раз в неделю они осуществляют массированные атаки ракетами и дронами. Затем берут паузу, перегруппировываются и снова атакуют", – отметил он.

По словам экс-спецпредставителя США, Украина очень эффективно научилась противодействовать этим атакам – большинство дронов сбивается, часть ракет также.

Волкер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прав, когда говорит о том, что растет дефицит ракет для систем Patriot.

"Здесь важно вспомнить его визит в страны Персидского залива. Думаю, что это шанс для Украины и стран региона совместно укреплять ПВО", – высказался он.

Визиты Зеленского в страны Персидского залива

Как сообщал УНИАН, в конце марта Зеленский посетил регион Персидского залива, и это продемонстрировало рост военного потенциала и геополитического влияния Украины в условиях войны.

Atlantic Council пишет, что во время своего визита Зеленский подписал с коллегами из стран Персидского залива ряд соглашений в сфере безопасности, которые он назвал "историческими". Несмотря на то, что подробностей пока нет, считается, что такие соглашения предусматривают обмен со стороны Украины опытом работы с дронами в обмен на финансовую поддержку, надежные поставки энергоносителей и стратегические инвестиции.

Кроме того, есть информация о наличии взаимного интереса в развитии долгосрочных партнерских отношений в секторах обороны и технологий.

Как отметило издание, подписание десятилетних соглашений о партнерстве в сфере обороны с тремя ведущими государствами Персидского залива является важным достижением для Украины. Однако положительный имидж, сопровождавший региональный тур Зеленского, мог стать для страны еще более важным.

