Одинокий камень в Британии помог студенту найти ритуальное место эпохи бронзы

Раскопки раскрыли больше, чем ожидалось.

Одинокий камень, который возвышался в тихом лесу Дербишира в Британии, поначалу не выглядел чем-то примечательным. Тем не менее, он указал на расположение скрытого ритуального места эпохи бронзы, возраст которого составляет 3700 лет, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что камень Фарли-Мур на протяжении многих лет рассматривался как отдельный объект. Многие люди полагали, что это просто одиночный ориентир.

Однажды 24-летний студент Джордж Берд начал более внимательно изучать это место. Исследовав другие каменные круги в этом районе, он заподозрил, что все не так просто, как кажется. Он задокументировал то, что увидел, и поделился своими наблюдениями со специалистами.

Отчет студента в итоге привел к сотрудничеству между Forestry England и телепрограммой "Time Team". Были организованы раскопки, и Берд присоединился к команде на месте.

"Я просто не мог дождаться, когда смогу присоединиться к команде и помочь с раскопками. Просто фантастика узнать, что все это подтвердилось, что эти странные камни на самом деле являются частью более крупного памятника", - сказал Берд.

В издании добавили, что раскопки раскрыли больше, чем ожидалось. Археологи обнаружили каменную платформу, построенную прямо над природным источником, что указывает на вероятную связь между этим местом и ритуальными практиками, связанными с водой.

Было установлено, что рядом когда-то стояли еще пять камней. Вместе они образовывали овальную композицию размером примерно 25 на 23 метра. По данным Forestry England, такая планировка указывает на структурированное церемониальное пространство.

Радиоуглеродный анализ показал, что это место датируется примерно 1700 годом до н. э. Платформа выглядит старше стоящего камня, что позволяет предположить, что эта территория использовалась для ритуалов в течение длительного периода.

В Эстонии нашли 2000-летнее городище с уникальными оборонительными особенностями

Ранее в лесах на юге Эстонии археологи нашли городище возрастом 2000 лет, которое ставит под сомнение все представления историков о ранних поселениях в Балтийском регионе.

Исследователи из Тартуского университета обнаружили городище, которое быстро стало одним из самых интересных археологических памятников Эстонии. Давно забытое место, обнаруженное вблизи деревни Камбя, имеет необычную систему валов, которую никогда раньше не видели в Эстонии.

