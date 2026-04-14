США и Иран планируют второй раунд переговоров, они могут пройти в Европе, - AP

Переговоры могут пройти в Европе.

США и Иран обсуждают возможность проведения еще одного раунда переговоров для завершения войны после того, как переговоры в Исламабаде под руководством вице-президента Джей Ди Вэнса не привели к прорыву.

По данным по данным Associated Press, стороны хотят провести новые переговоры до истечения двухнедельного перемирия. В качестве места проведения переговоров американские чиновники, кроме Исламабада, рассматривают также Женеву.

По данным источников Bloomberg, чиновники из Турции и Египта также сыграли роль в дипломатии по прекращению войны, что повышает вероятность встречи в одной из этих двух стран.

Обсуждения о новом раунде переговоров все еще продолжаются, а дипломат из одной из стран-посредников добавил, что Тегеран и Вашингтон согласились на это. И хотя место и время проведения еще не определены, переговоры могут состояться в четверг.

При этом неясно, ожидается ли присутствие делегации того же уровня.

Президент Дональд Трамп в понедельник утром дал понять о своей готовности к дальнейшим переговорам, заявив, что Иран обратился к США. Трамп заявил журналистам, что "нам позвонила другая сторона" и "они хотят заключить сделку".

В то же время он продолжает военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы усилить давление на режим в Тегеране.

Иранцы также оставили открытой возможность для дальнейших переговоров, заявив в министерстве иностранных дел, что разногласия не будут урегулированы за один раунд.

Начиная с 13 апреля, ВМС США планируют блокировать доступ к иранским портам и перехватывать любые суда, которые платят Ирану за безопасный проход. Трамп говорил, что в этом Штатам помогут другие страны, но к инициативе пока никто не присоединился.

Тем временем эксперты пишут, что Трамп таким решением сам загнал себя в ловушку. Дело в том, что чем дольше Ормузский пролив будет закрыт, тем сильнее будет экономическое и политическое давление на США и их союзников. Поэтому если и когда мирные переговоры возобновятся, позиция Ирана будет более выгодной, чем сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: