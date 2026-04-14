Речь идет о российском химическом гиганте, производящем сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил, что утром 13 апреля украинские дроны нанесли удар по химическому предприятию в городе Череповец Вологодской области РФ. Он также объяснил, почему именно этот объект был выбран в качестве цели – речь идет о крупном промышленном комплексе, который ежегодно производит сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты.

"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу – домашние крашеные яйца Птиц СБС доставлены. Химический… гигант, производящий сотни тысяч тонн аммиака, селитры и азотной кислоты в год. Продукция служит сырьем для производства тротила, гексогена и других компонентов при изготовлении боеприпасов", – написал командующий в Telegram.

"Апатит" – один из ключевых химических центров РФ

Предприятие "Апатит" в Череповце входит в структуру группы "ФосАгро" и является частью крупного химического кластера. По информации самой компании, оно считается крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот.

Кроме того, предприятие входит в число ведущих производителей в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

Это уже не первый случай, когда "Апатит" оказывается под ударом. Ранее, в ночь на 27 марта 2026 года, на территории предприятия также произошел пожар после атаки.

Таким образом, химический завод в Череповце рассматривается как важная цель, учитывая его роль в производственной цепочке, связанной с изготовлением взрывчатых веществ.

Взрывы в российском городе Череповец

Напомним, в российском городе Череповец ночью 27 марта дроны атаковали предприятие АО "Апатит" – крупного производителя фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одного из лидеров РФ по объемам производства NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Атаку беспилотников на завод подтвердил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он тогда заверил, что обошлось без повреждений критической инфраструктуры округа, погибших и пострадавших.

