Для киевлян могут ввести общественно полезные работы: в КМГА рассказали подробности

К работам могут привлекаться трудоспособные лица, которые даже не подлежат призыву на военную службу.

В Киеве, как и в Одессе, могут ввести общественно полезные работы, которые будут включать разбор завалов после атак. Это решение будет приниматься в соответствии с законом и правовыми нормами. Издание Телеграф получило эту информацию в ответ на запрос в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

В документе отмечается, что решение о введении трудовой повинности и привлечении трудоспособных лиц к выполнению общественно полезных работ принимает военное командование совместно с военной администрацией самостоятельно или с привлечением местных госадминистраций, органов местного самоуправления на территории соответствующего населенного пункта, территориальной общины.

Поясняется, что к работам могут привлекаться трудоспособные лица, которые даже не подлежат призыву на военную службу. Будет учитываться, нет ли у этого лица ограничений к работам по возрасту и состоянию здоровья.

Издание отмечает, что на данный момент в Киеве решение о привлечении граждан к разбору завалов не принималось, однако этот вариант обсуждается. Поэтому изменения могут произойти в любой момент.

Юрист Игорь Чудовский, анализируя решение в Одессе, объяснил изданию, что правовая база для таких решений существует.

"В условиях военного положения государство имеет право привлекать людей к общественно полезным работам не только на добровольных началах, и это не противоречит Конституции, поскольку статья 43 прямо гласит: работа, выполняемая в соответствии с законами о военном или чрезвычайном положении, не считается принудительным трудом в конституционном смысле", – отметил он.

Трудовая повинность в Украине: все детали

Ранее УНИАН сообщал, что юрист Игорь Чудовский в интервью Телеграфу объяснил детали механизма трудовой повинности. По его словам, сначала решение принимает военная администрация или командование, определяя виды работ, исполнителей и категории лиц. После этого оформляется само привлечение граждан. По словам Чудовского, никто не должен ходить по домам и принудительно "распределять" людей на работы.

Если человек официально трудоустроен, его могут привлекать к таким работам только по согласованию с работодателем. При этом за человеком сохраняется основное место работы, а оплата за выполнение общественно полезных задач не может быть ниже его средней зарплаты.

Если у человека нет работы или он имеет статус внутренне перемещенного лица, центры занятости могут предлагать ему участие в таких работах. Примечательно, что отказ может привести к потере статуса безработного.

