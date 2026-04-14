Он отличный парень: Вэнс прокомментировал поражение Орбана на выборах

Он подчеркнул, что поехал в Венгрию не потому, что США ожидали легкой победы Орбана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в воскресенье и объяснил, почему США так активно его поддерживали.

Как заявил Вэнс в интервью Fox News, администрация Трампа поддерживала Орбана потому, что он выступал против "европейской бюрократии" в защиту интересов США.

"Когда европейский бюрократ атаковал американскую компанию, иногда единственным голосом в защиту американских интересов был Виктор Орбан", - заявил он.

Вэнс подчеркнул, что визит в Будапешт был "правильным поступком", поскольку США хотели поддержать "человека, который долго стоял рядом с нами".

"Мы поехали в Венгрию не потому, что ожидали легкой победы Виктора Орбана на выборах; мы поехали, потому что считали это правильным решением", - заявил он.

Вице-президент назвал Орбана "отличным парнем", который за 16 лет "фундаментально изменил" страну.

Он выразил сожаление из-за поражения Орбана на выборах, но заверил, что США будут работать и с будущим премьером Венгрии Петером Мадьяром.

США и Венгрия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Орбана в Будапеште с визитом 7 апреля, чтобы поддержать его переизбрание. Во время визита Вэнс обвинил Украину во вмешательстве в выборы в США и Венгрии. Вице-президент США заявил, что в украинских спецслужбах якобы есть элементы, которые пытались повлиять на выборы 2024 года.

Президент США Дональд Трамп также несколько раз публично поддерживал Орбана, в частности, он заявил о готовности "инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему лидерству Орбана".

Однако эта поддержка оказалась тщетной, и проигрыш Орбана нанес удар по Белому дому, который теперь потерял своего ключевого союзника в Европе.

