Сколько стоит заменить окно в квартире в Киеве в 2026 году: реальные цены и текущие очереди

Из-за суровой зимы, четвертого года войны и постоянных перебоев с электричеством и отоплением украинцы стали гораздо более осознанно подходить к выбору материалов.

После массированных атак в Киеве нередко десятки, а то и сотни квартир остаются с выбитыми окнами. Подробно о том, какова сейчас ситуация на рынке металлопластиковых окон, сколько приходится ждать замены и насколько изменились цены на услуги мастеров, УНИАН рассказали специалисты Vikna_Lux.

По словам специалистов, после ракетных атак спрос на окна действительно появляется, однако он не всегда мгновенный. Обычно перед большими праздниками, например, перед Пасхой, люди меньше занимаются вопросом замены окон и откладывают такие решения, отмечают мастера.

Они объяснили, что в первые дни после обстрелов большинство людей решают проблему временно – закрывают окна OSB-плитами, пленкой или подручными материалами. Одновременно они подают заявки на программу "єВідновлення", однако этот процесс занимает время. Сначала нужно дождаться обследования повреждений специальной комиссией, что может длиться от нескольких дней до нескольких недель или даже месяца, и только после этого заявка подтверждается и начинается выплата компенсации – тогда, соответственно, возникает и спрос на окна.

Каковы сейчас реальные очереди на установку – это дни, недели или месяцы ожидания? Так было всегда?

"Сейчас монтаж окон в Киеве может занимать как около двух недель, так и до месяца. Это связано прежде всего с дефицитом монтажных бригад: специалисты есть, но их объективно мало, а количество заказов значительно растет после обстрелов. Поэтому нагрузка большая и компании выполняют заказы по мере возможностей", – пояснили специалисты.

Они отметили, что особенно в пиковые периоды многие компании вынуждены сотрудничать между собой, обмениваться бригадами, чтобы выполнять все свои заказы.

Подорожали ли окна в последнее время и насколько: из-за спроса, логистики или материалов?

По оценке мастеров, сегодня ситуация с материалами стабилизировалась. В начале войны действительно были серьезные перебои, в частности со стеклом, которое ранее в значительной степени поставлялось из Беларуси. Но сейчас рынок переориентировался на украинских производителей, и логистика по основным комплектующим налажена, говорят они.

"Назвать единую цену на стандартное металлопластиковое окно сегодня довольно сложно, поскольку она сильно зависит от комплектации. За последнее время изменился и сам подход клиентов – после холодных зим люди все чаще выбирают более энергоэффективные решения. Если раньше популярными были профильные системы 70 мм, то сейчас спрос сместился в сторону 76 мм, 82 мм, а также систем типа AD и MD, которые позволяют устанавливать более толстые стеклопакеты – 44 мм или 48 мм вместо стандартных 40 мм", – рассказали эксперты.

На конечную стоимость влияет множество факторов: тип профиля, фурнитура, характеристики стеклопакета (количество энергосберегающих стекол), размеры конструкции, количество створок и тип открывания. Поэтому каждый заказ фактически рассчитывается индивидуально, говорят мастера.

Сколько стоит 1 пластиковое окно? На что ориентироваться?

Если взять за ориентир стандартное окно размером примерно 1300–1450 мм на 1400–1500 мм, то бюджетный вариант – это ориентировочно от 6 000 до 8 000 грн за изделие. Обычно сюда входят:

профиль 60 мм;

однокамерный стеклопакет (2 стекла);

базовая фурнитура.

Средний сегмент – это примерно 8 500–11 000 грн. Сюда входит уже двухкамерный стеклопакет, более качественный профиль с базовой энергоэффективностью.

Премиум или "полный набор" – это ориентировочно 12 000 – 18 000+ грн за окно и выше. Сюда входит:

профиль 70–82 мм

двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (3 стекла, часто с напылением или аргоном);

качественная фурнитура;

дополнительные опции (микропроветривание, взломоустойчивость, теплый монтаж, ламинирование и т. д.).

"Я не рекомендую устанавливать бюджетные окна и, откровенно говоря, не вижу в этом смысла. Основная причина – это однокамерный стеклопакет, который сам по себе является холодным и имеет низкий уровень шумоизоляции. Такие конструкции просто не обеспечивают необходимого комфорта в жилых помещениях. Кроме того, профильная система шириной 60 мм также считается холодной и больше подходит для нежилых объектов или технических помещений, но не для квартир, где важно сохранять тепло", – пояснили специалисты.

Мастера добавили, что, учитывая, какую холодную зиму пережили украинцы, а также четвертый год войны, перебои с электроснабжением и отоплением, люди стали значительно более осознанно подходить к выбору окон. Особенно после повреждений от обстрелов и получения компенсаций, большинство клиентов стараются не экономить и выбирают качественные варианты, подчеркнули они.

Сколько стоит именно установка и демонтаж старых окон? Цена существенно выросла за годы войны?

"Стоимость монтажа также выросла. Если до полномасштабной войны она составляла примерно 650–800 грн, то сейчас это в среднем 800–1100 грн за квадратный метр. На это повлияли и рост цен на топливо, на материалы и, конечно, сама война и связанные с этим риски", – отметили мастера.

Впрочем, важно понимать, что стоимость монтажа обычно включает не только саму установку окна. В большинстве случаев в эту услугу входит демонтаж старых конструкций, подъем новых изделий на этаж, а также учитывается сложность работ.

"Сейчас это особенно актуально, ведь многие поврежденные квартиры находятся на верхних этажах – 10–15 и выше. В условиях возможных отключений света и, соответственно, отсутствия лифтов, подъем окон становится отдельным сложным процессом, и это влияет на общую стоимость монтажа", – подчеркнули специалисты.

Мастера также отметили, что сегодня людям значительно удобнее работать с компаниями, которые делают все "под ключ". После обстрелов обычно требуется не просто заменить окна, а частично восстановить жилье, поэтому отдельными работами уже не обойтись. Именно поэтому наибольшим спросом пользуются подрядчики, которые берут на себя весь процесс: от демонтажа и установки окон до ремонта стен, потолка и пола, монтажа откосов, дверей и даже вывоза строительного мусора.

В результате человеку проще обратиться в одну компанию и решить все сразу, чем искать и согласовывать работу нескольких мастеров по отдельности.

Вас также могут заинтересовать новости: