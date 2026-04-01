Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что процесс вступления должен "основываться на заслугах" без учета геополитических причин.

Многие члены Евросоюза не хотят обсуждать вопрос расширения, даже в отношении тех стран, которые, казалось бы, выполнили практически все требования к членству. По словам девяти дипломатов и чиновников ЕС, опрошенных Politico, опасения дать аргументы популистам, кошмарные национальные референдумы по каждой новой стране-участнице и травма от действий Венгрии с момента ее вступления в ЕС в 2004 году, – все это способствует нежеланию ряда столиц стран ЕС принимать новых членов.

Вступление новых членов должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии, Кипр, в конце этого месяца. Но, судя по общим настроениям, теперь этот вопрос вряд ли будет обсуждаться, заявил один из чиновников ЕС.

Проблема "польского сантехника"

Одной из причин беспокойства является повторение дебатов о "польском сантехнике", которые охватили многие страны ЕС до принятия Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?", – сказал дипломат из одной из стран ЕС.

Отсутствие желания

Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции. Голосование по Украине, в частности, может сыграть на руку кампании лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделлы.

Но Франция не одинока. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений по геополитическим причинам.

"Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этих дебатах", – сказал дипломат из крупной европейской страны.

Травматический опыт с Венгрией

Еще одна часто упоминаемая проблема – опыт ЕС с Венгрией, которую обвиняли в ограничении демократии, связях с Россией и блокировании европейской поддержки Украины:

"Привлечение новых членов повышает вероятность принятия других столиц-"троянских коней", которые могут обладать правом вето, поэтому Комиссия хочет "защитить" процесс расширения от последствий действий Венгрии, например, лишив новых членов права вето на несколько лет после принятия".

Даже Черногория, которая выполнила почти все необходимые шаги для вступления в ЕС, обнаружила, что страны ЕС не могут договориться о следующем этапе: мандате на начало разработки проекта.

Проблема для Украины

Тупик также проблематичен для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии. Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году.

Однако страны ЕС отказываются от принятия Украины в следующем году, и послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению, который позволил бы ускорить сроки членства. Самые сильные сторонники Украины, включая Швецию и Данию, сейчас настаивают на завершении переговоров к концу следующего года. Но для начала переговоров о договоре о вступлении потребуется одобрение крупных членов ЕС, а это непростая задача, отмечает издание.

Вступление Украины в ЕС

Ранее комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский Союз до 2027 года невозможно.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, ведь речь идет о стране, находящейся в состоянии войны.

