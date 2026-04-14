Украина, санкции и российская нефть: Мадьяр готовит масштабную сделку с ЕС, - Politico

Для Мадьяра приоритетом номер один является разблокировка 18 миллиардов евро из фондов ЕС.

Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр разрабатывает масштабную сделку, чтобы попытаться восстановить отношения Будапешта с ЕС, которые рухнули за 16 лет правления премьер-министра Виктора Орбана. При этом, как пишет Politico, Мадьяр точно знает, чего он хочет от Брюсселя, и Брюссель знает, чего он ожидает от Будапешта.

Для нового правительства Мадьяра приоритетом номер один является разблокировка 18 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за отступления Орбана от демократических принципов. Он также хочет получить доступ к примерно 16 миллиардам евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в размере 1 миллиона евро в день, наложенный на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.

Но Брюссель не станет просто так раздавать блага новому лидеру, и Мадьяру предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы получить эти средства и доказать серьезность своих намерений по реформированию страны. Кроме того, у Брюсселя есть свои приоритеты на высоком политическом уровне, которые Мадьяр должен выполнить.

Для Брюсселя ключевой политической целью является прекращение Венгрией вето на жизненно важный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Киева и поддержка нового пакета санкций ЕС против России. Европейская комиссия также хочет, чтобы Венгрия отказалась от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

При этом Мадьяр готов действовать быстро, поскольку он потеряет значительную часть средств ЕС, если не проведет необходимые реформы в области верховенства права к августу.

Готовность к компромиссам

В свой первый полный день на посту премьер-министра Мадьяр заявил, что будет искать "компромиссы" на уровне ЕС и что он хочет "упростить процесс принятия решений".

Он сразу дал понять, что не будет препятствовать предоставлению ЕС кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.

Он подчеркнул, что теперь обладает решающим большинством в две трети голосов в венгерском парламенте, что позволит ему провести масштабные судебные реформы в соответствии с правилами ЕС и разморозить венгерские фонды. Он также дал понять, что хочет держаться подальше от Москвы, и что, хотя он выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС, его правительство будет "помогать странам, готовым присоединиться, а не заставлять их ждать в очереди".

В то же время менее приемлемым для ЕС было заявление Мадьяра о том, что Венгрия по-прежнему хочет покупать российскую нефть, хотя он признал, что санкции должны оставаться в силе. Он также не ответил на вопрос, поддержит ли он 20-й пакет санкций ЕС против Москвы.

Украина – деликатная тема для венгерских дипломатов, учитывая сильные антиукраинские настроения в Венгрии, но дипломаты уверены, что компромисс может быть достигнут.

В условиях ограниченного времени

Мадьяр призвал венгерского президента перенести инаугурацию нового парламента с 12 мая на 5 мая, что позволит ему представить официальный пакет мер, отвечающий требованиям Брюсселя.

Венгрия находится под следствием по статье 7 договоров ЕС – это первый шаг к приостановлению права голоса в случае нарушений верховенства права. Следующее слушание, на котором министры из 26 других стран оценят позицию Будапешта, запланировано на конец мая.

Петер Мадьяр об Украине и РФ

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не собирается препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который заблокировал его предшественник Виктор Орбан.

При этом он исключил членство Украины в ЕС в ближайшие 10 лет.

Также Мадьяр не отрицает энергетической зависимости от России и считает, что Венгрии придется пойти на переговоры с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: