Историки назвали малоизвестные факты истории Украины, которые стоит осветить в фильмах

Открытое обсуждение исторических тем инициировал телеканал «1+1», ведь документальный фильм «Украина.Возвращение своей истории», презентованный в августе, вызвал широкий резонанс как в научных кругах, так и среди зрителей, которые посмотрели фильм.

«По количеству отзывов, которые мы получили после презентации «Украина.Возвращение своей истории», стало понятно, что такой формат открытой дискуссии является актуальным сейчас. Наша история нуждается в очищении от мифов, переосмыслении и понятной подачи широкому кругу зрителей. В обществе действительно есть запрос на те факты из нашей истории, которые раньше были известны только в узком экспертном кругу. Мы хотим призвать к обсуждению и сотрудничеству научное общество. Ведь, начиная работу над продолжением линейки документальных фильмов, для нас очень важно мнение специалистов», - говорит автор фильма «Украина.Возвращение своей истории» Аким Галимов.

Все историки были едины в желании поддержать журналистов в стремлении создавать качественно новый украинский документальный продукт: «Важно сочетать научную среду и журналистов, искать новый формат сотрудничества в создании документального продукта», - отметил Алексей Сокирко, доцент кафедры древней и новой истории Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В ходе дискуссии украинские ученые предложили осветить в следующих документальных фильмах тему литовского периода в Украине, истории Галича и галицкой земли, христианских реликвий, вывезенных с Украины, украинского магдебургского права, пантеона выдающихся украинских деятелей, исторического значения украинских женщин, рода Острожских, личности князя Свидригайло, значение «Хроники из летописцев древних» Теодосия Софоновича, в котором Гетманщина – наследница Руси, казацкие летописи Григория Грабянки и Самуила Величко.

«Важной темой, которая имеет отражение в нашем настоящем, есть заселение южной и восточной Украины, возникновение городов Днепр, Запорожье, Николаев, Донецк, Херсон. Ведь существует миф, что эти земли были в запустении до конца XVIII века, и только после интеграции во власть Петербурга, началось их развитие», - рассказывает Виктор Брехуненко, доктор исторических наук, заведующий отделом теории и истории археографии и родственных источниковедческих наук Института украинской археографии и источниковедения им. Грушевского.

Следует отметить, что телеканал «1+1» будет продолжать линейку документальных фильмов, открывая украинцам факты, известные экспертному кругу ученых, но новые для широкой аудитории.

Напомним, документальный фильм «Украина.Возвращение своей истории» производства «1+1 Продакшн», который соединил элементы расследования и полноценные научные исследования, был представлен к 25-годовщине Независимости Украины и стал событием в украинской документалистике.

Фильм стал самым рейтинговым продуктом дня, 25 августа, на украинском ТВ по аудитории 18-54: рейтинг по всей Украине составил 3.3%, а в городах 50К + – 3.9%; доля - 10.6% и 12.7%, соответственно. По киевской аудитории 18-54 «Украина. Возвращение своей истории» стал самым рейтинговым документальным фильмом на украинском ТВ с начала года.