Конституционный суд начал рассмотрение дела по ограничению зарплат судей

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, рассматривается представление о конституционности положений ч. 3, 10 ст. 133 закона «О судоустройстве и статусе судей» в редакции закона «Об обеспечении права на справедливый суд».

Судья-докладчик по делу Наталья Шаптала отметила, что Верховный суд просит Конституционный суд признать не соответствующими ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 126 Конституции, положения ч. 3, 10 ст. 133 «О судоустройстве и статусе судей» в редакции закона «Об обеспечении права на справедливый суд», которые предусматривают, что должностной оклад судьи местного суда устанавливается в размере десяти минимальных заработных плат, и что судья, который не осуществляет правосудие (кроме случаев временной нетрудоспособности и нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске) не имеет права на получение доплат к должностному окладу.

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В Верховном суде считают, что такие ограничения нарушают гарантии независимости судей в части надлежащего материального обеспечения государством уровня судейского вознаграждения и невозможности уменьшения его размера.

Также Шаптала отметила, что Конституционный суд получил ряд выводов научных и государственных учреждений по поводу данного представления. В основном они считают, что эти положения, безусловно, незаконны и подлежат отмене Конституционным судом.

Однако в государственной судебной администрации заявили, что в принципе ограничение судейского вознаграждения не является конституционным, но его размер зависит от финансовых возможностей государства. В то же время в Кабинете министров и в Администрации президента считают, что эти ограничения окладов являются конституционными, учитывая то, что оплата труда судьи зависит от финансовых возможностей государства, а обязанность государства – надлежащее материальное обеспечение каждого гражданина.