КСУ 3 ноября начнет рассмотрение конституционности исключения кандидатов в нардепы по избирательному списку

Как сообщается на сайте КС, рассмотрение начнется в форме устного слушания. Начало в 10.00.

В частности, 49 народных депутатов в своем представлении в КС просят признать неконституционными положения части девятой статьи 61, части третьей статьи 105 закона «О выборах народных депутатов Украины», пункт три раздела II «Заключительные и переходные положения» закона «О внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе.

Так, в части девятой статьи 61 избирательного закона указывается, что в случае принятия партией решения, предусмотренного частью третьей статьи 105 настоящего закона в отношении кандидата в депутаты до принятия решения Центральной избирательной комиссией о признании его избранным, ЦИК принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

В части третьей статьи 105 настоящего закона говорится, что партия, которая выдвигала кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, которая приняла участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным.

Такое решение принимается в соответствии с уставом партии съездом (собранием, конференцией) партии, который может быть проведен только после принятия присяги депутатами, избранными на очередных или внеочередных выборах. Выдержка из протокола съезда (собрания, конференции) партии, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позднее чем на пятый день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов Комиссия не позднее чем на пятый день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

В пункте 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» относительно исключения кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе» отмечается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в народные депутаты от политических партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов 26 октября 2014 года.

Кроме того, КС 27 октября в 10.00 начнет в форме письменного слушания рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного суда Украины о конституционности положений частей третьей, десятой статьи 133 закона «О судоустройстве и статусе судей» в редакции закона Украины «Об обеспечении права на справедливый суд».

В части третьей статьи 133 данного закона говорится о том, что должностной оклад судьи местного суда устанавливается в размере 10 минимальных заработных плат. В части десятой отмечается, что судья, который не осуществляет правосудие (кроме случаев временной нетрудоспособности, нахождения судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске), не имеет права на получение доплат к должностному окладу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля приняла изменения в закон о выборах народных депутатов (об исключении кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе). Президент Петр Порошенко подписал этот закон 25 февраля.

Соответствующий закон (№3700) вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.