Рада "легализовала" карикатуры и пародии на авторские произведения

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3586 в первом чтении и в целом проголосовало 227 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом разрешено использовать без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) опубликованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе сочинений в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры, а также использование такой пародии, попурри или карикатуры.

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В законе также содержатся определения понятий "пародия", "попурри" и "карикатура".

Как отмечал автор документа Николай Княжицкий в пояснительной записке, его принятие "будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, укреплению авторитета государства".