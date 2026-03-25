Подозреваемый в мошенничестве львовянин с СМА Гусаков вернулся в Украину

В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Львовянин Назарий Гусаков, который живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия и является подозреваемым в мошенничестве при сборе средств на лечение СМА, вернулся в Украину. Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в Telegram.

"Подозреваемый в мошенническом сборе средств якобы на лечение СМА вернулся в Украину после пребывания в Италии, где проходил лечение", – отметил генпрокурор.

По его словам, Гусакову вручено уведомление об изменении подозрения.

Видео дня

Кравченко подчеркнул, что правовая квалификация действий не изменилась, однако в ходе расследования возросло количество потерпевших – с 34 до 96 человек, а также увеличилась сумма нанесенного ущерба – с 1,3 млн грн до 2 млн грн.

Генеральный прокурор сообщил, что, по данным следствия, мужчина организовал в социальных сетях и Telegram-каналах кампанию по сбору средств, заявляя о якобы критической необходимости в дорогостоящем препарате для лечения СМА. В то же время, по информации Львовского городского совета, с июня 2024 года он получал этот лекарственный препарат бесплатно за счет местного бюджета.

"Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных личностей и инфлюенсеров. Вместе с тем следствие считает, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды", – добавил Кравченко.

Кроме того, во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильный телефон и флеш-накопители. В настоящее время продолжается их дополнительное исследование.

"В суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Предполагается, что он сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи или укрытия во время воздушной тревоги", – пояснил Кравченко.

Скандал со сбором средств Гусаковым

В июне 2025 года разгорелся скандал вокруг сбора средств львовянином с СМА Назарием Гусаковым на свое лечение. Мужчину обвинили в нецелевом использовании денег после того, как он отказался предоставить отчет о том, куда пошли средства. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

Реагируя на это, Гусаков заявил, что его самая большая проблема – это то, что он никогда не отделял собственные деньги и средства со сборов. И, таким образом, тратил их не только на лекарства, но и на помощь себе.

Правоохранители начали расследовать случаи мошенничества со стороны львовянина. Речь шла о том, что было использовано как минимум четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов.

13 июня Гусаков выехал из Украины.

На скандал отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что важно восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ, подчеркнул Зеленский.

