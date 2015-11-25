В Чечне запретили твиттер-аккаунт издания Charlie Hebdo

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры на сайте ведомства.

Отмечается, что после проведенного мониторинга Twitter работники прокуратуры нашли страницу под названием Charlie Hebdo. На этой странице были обнаружены изображения, которые якобы "высмеивают" пророков, а также карикатуры о крушении самолета А321 российской авиакомпании в Египте.

Решение суда, которое обязывает провайдеров ограничить доступ к странице, направлено в управление "Роскомнадзора" по республике для включения данной страницы в список запрещенных материалов.

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Ранее УНИАН сообщал, что российские парламентарии представили «ответ» французскому сатирическому еженедельнику Charlie Hebdo, но при этом оскандалились, так как украли карикатуру украинского художника.

Ранее Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на падение российского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове. На рисунках изобразили сирийца на фоне падающего самолета с подписью "Российская авиация усиливает бомбардировки" и череп на фоне слов "Опасность российских лоукостов".