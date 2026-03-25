Следующий после Жеваго: СМИ прогнозируют, что за границей найдут и экс-владельца 'Дельта-банка' Лагуна

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта банка" Николай Лагун должен стать следующим, кого найдут за границей и допросят в качестве подозреваемого правоохранительными органами. Прецедент с Константином Жеваго, которому вручили подозрение во Франции и допросили в статусе подозреваемого, показал, что это возможный ход событий. Об этом пишет издание "Коротко.Про".

Журналисты отмечают, что правоохранителям впервые удалось "дотянуться" до олигарха такого уровня за рубежом. Защита Жеваго и он сам в комментариях для СМИ отметили, что речь идет не о новом подозрении, а о том, которое было подготовлено Государственным бюро расследований еще в 2024 году. То есть де-факто новым был исключительно факт допроса за рубежом. Журналисты отмечают, что ситуации Жеваго и Лагуна достаточно схожи, поэтому следующим, кого найдут за рубежом, должен быть экс-владелец "Дельта Банка", который скрывается от украинского правосудия в Австрии.

"Общая сумма ущерба, нанесенного Лагуном, оценивается в более чем 1,5 млрд долларов. Это в сто раз больше, чем сумма, по которой вручили подозрение Жеваго. Только Фонд гарантирования вкладов судится с экс-банкиром и его окружением за сумму ущерба в более чем 23 млрд грн", – говорится в статье.

Видео дня

Как и Жеваго, Лагуна объявили в международный розыск именно по делам, касающимся хищения средств рефинансирования. Сначала Жеваго "догнала" одна из первых подозрений, подготовленных еще в 2019 году – на ее основании его задержали правоохранительные органы Франции в 2022 году, впоследствии суд освободил его под залог, а в экстрадиции было отказано. В мае 2024 года ГБР объявило Жеваго новое подозрение, запрос на экстрадицию снова отклонили. В марте 2026 года предпринимателю вручили именно этот документ.

Зато Лагуну подозрение в растрате средств НБУ через фиктивные кредиты на 1 млрд грн вручили еще в Украине, в его поместье после обыска. Тогда суд принял решение оставить Лагуна под домашним арестом. Он покинул Украину при невыясненных обстоятельствах уже во время полномасштабного вторжения, в 2022 году, и теперь проживает в Вене. В международном розыске экс-банкир с октября 2024 года. Его местонахождение правоохранительным органам известно: Лагун сам заявлял о нем во время судебных процессов, в которые включается онлайн, проживание в Австрии подтверждали и его адвокаты.

"Однако ни об обращении в отношении Лагуна за международной правовой помощью, ни об официальных запросах об экстрадиции его из этой страны публично не известно. Как показывает практика с Жеваго, "при желании" даже запрет местного суда не является препятствием для правоохранителей, чтобы обращаться за экстрадицией повторно", – говорится в материале.

Кроме того, оба предпринимателя находятся под санкциями Украины за сотрудничество с Россией. Жеваго упрекали в тесных связях с Россией, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым. Кроме того, подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" могла сотрудничать с РФ. "Причиной санкций для Лагуна стали его российский паспорт, связи с "правой рукой" Путина и переговорщиком по экономическим вопросам в США Кириллом Дмитриевым, его активы, работающие на оккупированных территориях и платящие налоги в российский бюджет, финансируя армию агрессора. У Лагуна и его близких есть российские паспорта, поэтому его "запасной аэродром" – это Россия. В то время как Жеваго находится в России под санкциями с 2018 года", – говорится в статье.

Издание отмечает, что для Жеваго санкции и уголовное преследование стали существенным ударом по состоянию: десятки его предприятий, включая Полтавский горно-обогатительный комбинат, переданы в АРМА, "АвтоКраз" передан во временное управление Минобороны. В августе 2025 года Высокий суд Англии заморозил активы Жеваго за рубежом. "С Лагуном, убытки от деятельности которого в разы превышают эпизоды, в которых обвиняют Жеваго, – такого не произошло. Многочисленные публикации СМИ о земельных латифундиях экс-владельца Дельта-банка в Ивано-Франковской и Киевской областях, другой недвижимости и активах – приводят лишь к тому, что Лагун успевает переоформить часть бизнеса на "фунты", а часть продать. При этом основания для замораживания активов через суд в Лондоне были и остаются вполне реальными", – добавляют журналисты.

Вместо этого, судя по всему, поиск активов осуществила группа компаний Фокстрот, которая в 2024 году отсудила у Лагуна более $117 млн. Только на юридические услуги экс-владелец "Дельты" потратил более $2 млн. Зато в Украине он неоднократно пытался выставить себя "голым как церковная мышь" и объявить о личном банкротстве как физическое лицо, чтобы списать с себя не менее 6 млрд грн долгов по личным поручительствам по кредитам "Дельты" перед государственными банками.

