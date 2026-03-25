Бывший муж Денисенко ответил, как он относится к её роману с новым избранником

Актриса часто публикует романтические посты в сети.

Известный украинский актер и бывший муж Наталки Денисенко - Андрей Фединчик - отреагировал на новый роман бывшей супруги.

Не секрет, что Наталька активно публикует фото и видео в сети с избранником Юрием Савранским. На вопрос: "Раздражают ли актера такие публичные проявления любви бывшей?" он ответил в комментарии для РБК-Украина Life так:

"Я не слежу за ней и не буду отвечать на такие вопросы, потому что у нее своя жизнь, у меня своя, и обсуждать человека я не хочу".

А вот насчет своей холостяцкой жизни Фединчик был более откровенен. Он подчеркнул, что пока его устраивает одиночество.

"Меня всегда так спрашивают: "А ты в паре или не в паре? А ты один или не один?". А почему это так важно для всех? Будто если человек не в паре, значит, в нем что-то неполноценное. Все нормально. Это такой период, и он должен быть. Для мужчины в моем возрасте быть одному – это очень неплохой период", – подчеркнул актер.

К слову, украинские актеры Наталка Денисенко и Андрей Фединчик официально развелись в мае 2025 года после восьми лет брака. Позже звезда сериалов заявляла, что не изменяла мужу и пыталась сохранить семью, но ее подруга Ксения Мишина эмоционально обвинила ее во лжи. У пары есть общий сын Андрей.

Напомним, ранее бывший муж Денисенко раскрыл правду о своем состоянии после сложной операции.

Вас также могут заинтересовать новости: