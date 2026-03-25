Свириденко задекларировала почти 5 миллионов гривень: что известно о доходах премьерки

Доходы от преподавания в Киевской школе экономики (KSE) оказались выше зарплаты премьер-министра в правительстве.

Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала свою декларацию за 2025 год. Совокупный доход за прошлый год составил 4,76 миллиона гривень. Также премьер-министр владеет квартирами в Киеве и Чернигове, земельными участками и пользуется автомобилем.

Согласно данным реестра деклараций, в 2025 году Свириденко получила 1,37 млн грн заработной платы в Кабинете министров и 3,24 млн грн в виде гонораров за преподавание в Киевской школе экономики (KSE). Дополнительно она задекларировала 5 195 грн гонорара от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего.

Отмечается, что среди денежных активов Свириденко указала 138,7 тыс. грн на счете в "ПриватБанке", а также 100 тыс. грн гарантийного залога по договору аренды и 10 тыс. долларов наличных средств.

Видео дня

Свириденко также владеет квартирой в Киеве (33,5 кв. м), квартирой в Чернигове (74,3 кв. м). Также она имеет долю 25% в еще одной квартире в Чернигове, а остальная часть принадлежит ее родственникам.

В 2025 году она также арендовала квартиру в Киеве площадью 92,7 кв. м.

Кроме того, премьер-министр владеет земельным участком площадью 1496 кв. м. Также она пользуется автомобилем BMW X3 2016 года выпуска.

Премьер-министр Юлия Свириденко – главные новости

В 2025 году, когда Свириденко занимала должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, нардеп Владимир Арьев заявил о возможном конфликте интересов. Он обратил внимание на полученные Свириденко гонорары от Киевской школы экономики (КШЕ).

В июле 2026 года Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра.

