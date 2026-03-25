Европе грозит дефицит топлива: гендиректор Shell дал неутешительный прогноз

Европа вскоре может столкнуться с перебоями в поставках топлива по сценарию, который уже наблюдался в Азии из-за войны в Иране. Об этом сообщил гендиректор британской компании Shell Ваэль Саван на конференции CERAWeek от S&P Global, пишет Bloomberg.

По его словам, последствия конфликта на Ближнем Востоке продолжают распространяться на мировые рынки энергоносителей. Сначала на Южную Азию, затем на Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию, а с приближением апреля будут все больше влиять на Европу.

"Мы пытаемся сотрудничать с правительствами, чтобы просто предупредить их о различных рычагах, которые им придется задействовать, в частности в отношении спроса, а также о том, что им нужно сделать в плане хранения", – отметил гендиректор Shell.

Он также указал, что британская компания Shell может до конца года принять решение об инвестировании в один или два проекта по добыче природного газа в Венесуэле.

24 марта стало известно, что Еврокомиссия отложила презентацию долгожданного плана по постоянному запрету на импорт российской нефти. Причина такого решения заключается в последствиях войны на Ближнем Востоке, которая вызвала большие потрясения на мировых энергетических рынках и резкий скачок цен на нефть.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана, усиливает давление на правительства европейских стран, заставляя их искать способы поддержать домохозяйства и бизнес.

