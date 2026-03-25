10 многолетних цветов, которые с годами становятся только лучше: эксперты назвали сорта

Планирование сада может стать сложной задачей. Один из способов облегчить эту нагрузку – посадить самосевающиеся многолетние растения, которые будут самостоятельно распространяться по саду, наполняя ландшафт цветами, пишет сайт известной советчицы Марты Стюарт.

"Самосевные многолетние растения – одни из самых приятных для выращивания, поскольку они позволяют саду естественно развиваться из года в год. Вместо того, чтобы каждую весну начинать с нуля, эти растения незаметно разбрасывают семена и возвращаются сами по себе, иногда даже выбирая лучшие места в саду, чем мы планировали сами", – говорит Табар Гиффорд, главный садовник и партнер-культиватор в American Meadows.

Самосевные цветы не только требуют минимальных усилий, но и придают саду оттенок спонтанности, который человеческому глазу иногда трудно создать самостоятельно. Результатом является прекрасный, естественный ландшафт, который в основном самодостаточен.

Видео дня

Орлики (Aquilegia spp.) узнаваемы по своим нежным цветам с характерными лепестками в оттенках красного, фиолетового, розового, желтого и синего цветов. "Их воздушные листья и изящные цветы делают их естественным дополнением к лесным садам или частично затененным бордюрам", – говорит Гиффорд. Технически они не являются многолетниками, но они так надежно пересеваются, что часто сохраняются в садах на протяжении многих лет. При этом саженцы часто демонстрируют едва заметные отличия от материнского растения, каждый год преподнося сюрприз садоводам.

Эхинацея – прекрасный выбор многолетнего растения, которое разрастается самостоятельно, а одним из особенно красивых сортов является эхинацея сомбреро лимонно-желтая, говорит Келли Фанк, президент и генеральный директор Jackson & Perkins. "Эта компактная эхинацея имеет яркие лимонно-желтые лепестки, окружающие приподнятый золотистый конус, создавая солнечные, похожие на ромашки цветы, которые привлекают бабочек и опылителей в течение всего сезона", – говорит она. Растение растет аккуратным, вертикальным кустиком, высотой до 40 см, что делает его идеальным для бордюров или смешанных многолетних клумб. Оно предпочитает полное солнце и влажную, хорошо дренированную почву.

Еще один сорт эхинацеи, Echinacea PowWow Wild Berry Coneflower, имеет крупные пурпурно-розовые цветы с заметными центральными шишками, которые великолепно смотрятся с начала лета до осени. "Вертикальные стебли и долговечные цветы также делают ее популярным выбором для цветников", – говорит Фанк. Сорта эхинацеи известны своей устойчивостью и способностью переносить засуху и бедные почвы после приживаемости, и их можно пересевать, если оставить семенные головки созревать.

Гайлардия похожа на маленькие подсолнухи, привносящие теплые тона в сад своими красными и золотистыми цветами, похожими на ромашки. "Эти выносливые многолетние растения хорошо растут на полном солнце и удивительно хорошо переносят жару, засуху и бедную почву", – говорит Гиффорд. Поскольку они предпочитают бедную почву и открытые солнечные условия, гайлардия, как правило, пересевается скромно, а не агрессивно.

Кореопсис (Coreopsis spp.) восхищает своими причудливыми, похожими на ромашки цветами, которые появляются в оттенках желтого и нежно-розового или в двухцветных комбинациях. "Эти неприхотливые многолетние растения щедро цветут в течение всего лета и дают мелкие семена после цветения, которые могут прорасти в следующем сезоне", – говорит Гиффорд. Она часто рекомендует кореопсис садоводам, которые хотят создать сад, выглядящий немного более естественным и неформальным. Если позволить им легко пересеваться, растения медленно заполняют открытые пространства и смягчают края грядок.

Монарда (Monarda spp.) является изюминкой в садах-опылителях благодаря своим ярким цветам в оттенках лавандового, розового и красного цветов. "Монарда медленно распространяется подземными корневищами, но также дает семена, которые могут прорастать поблизости", – говорит Гиффорд. Во многих садах случайные ростки помогают создать кусты без особых усилий. Садоводы рекомендуют делить монарду каждые несколько лет, чтобы она оставалась сильной и сдержанной.

Ваточник (Asclepias tuberosa) – это многолетнее растение, которое в течение лета образует соцветия ярко-оранжевых цветов. Это важный источник нектара для бабочек, что делает его прекрасным дополнением к садам-опылителям. "Позже в сезоне формируются тонкие семенные коробочки, которые в конечном итоге выпускают шелковистые семена, разносимые ветерком, – говорит Гиффорд. – Несмотря на такую стратегию распространения, ваточник растет аккуратными кустиками". Он предпочитает солнечную, хорошо дренированную почву; сеянцы приживаются только при благоприятных условиях.

Сорта пенстемона (Beardtongue) идеально подходят для колибри благодаря своим колоскам трубчатых цветков, которые цветут в оттенках розового, фиолетового и синего. "При благоприятных условиях пенстемон будет сбрасывать семена и иногда дает несколько новых растений поблизости", – говорит Гиффорд. Сеянцы обычно легко пересаживаются, что делает их идеальными для садоводов, которые хотят натурализованного вида без риска агрессивного распространения.

Рудбекия (рудбекия) – классические садовые цветы, украшающие ландшафт своими веселыми желтыми цветками. Бесценная для птиц и опылителей, эта растение дает нектар, а позже образует съедобные семенные головки, которые могут разлететься по саду и пересеяться. "Полученные саженцы часто создают веселые цветочные заросли в следующем сезоне, особенно на солнечных клумбах и в садах в стиле лугов", – говорит Гиффорд.

Очаровательный вариант для натуралистических садов, купальница прерийная (Geum triflorum) цветет красивыми розовыми цветами с середины весны до лета. "Но их самая запоминающаяся особенность проявляется позже, когда семенные головки превращаются в мягкие, пернатые шлейфы, напоминающие клочки дыма, парящие над листьями", – говорит Гиффорд. Эти семена могут оседать в почве поблизости и со временем постепенно образовывать новые растения.

Вас также могут заинтересовать новости: