Эксперты рассказали, почему стирка чёрного и белого в одной машине это роковая ошибка

Каждый из нас хотя бы раз поддавался искушению бросить любимые светлые вещи вместе с тёмными джинсами, чтобы сэкономить время, но последствия такого решения могут оказаться необратимыми для вашего гардероба.

Секретами того, как сохранить первоначальный вид одежды и почему старое правило сортировки до сих пор актуально, рассказали эксперты по уходу за текстилем в материале Real Simple.

Джессика Зинна, доктор философии и старший научный сотрудник P&G в Tide, утверждает, что черную и белую одежду нельзя стирать вместе.

По ее словам, разделение белья по цвету, типу ткани и степени загрязнения существенно продлевает срок службы вещей. Хотя пропуск сортировки не испортит одежду мгновенно, эксперт подчеркивает, что вы заметите разницу: вещи будут выглядеть и ощущаться как новые гораздо дольше, особенно если стирать их в холодной воде.

С этим мнением полностью согласна Мэри Гальярди, исследовательница и эксперт по уборке в Clorox. Специалистка отмечает, что сортировка перед стиркой – это надежная и необходимая стратегия для получения идеального результата.

Более того, она объяснила как именно портятся вещи: когда вы стираете только темные вещи (синие и черные джинсы, носки, рубашки) вместе, вы не заметите, если немного краски смоется и перейдет на другие темные предметы. Однако стоит добавить туда хотя бы одну светлую вещь, как она моментально впитает этот цвет. В результате любимая одежда приобретает грязный, унылый вид, что приближает ее к статусу тряпки.

Если вы хотите, чтобы одежда выглядела как новая, эксперты советуют следовать четырем простым шагам:

Читать этикетку. Это основа, особенно для новой одежды, которая подскажет правильную температуру и цикл стирки, а также отделит вещи, которым нужна только химчистка.

Сортировать по цвету. Белая, пастельная и светло-серая одежда – в одну кучу. Темная, темно-синяя, коричневая, черная, красная – в другую.

Сортировать по типу ткани. Отделяйте джинсы и хлопок от легких синтетических или деликатных тканей. Также не стирайте вместе хлопковые полотенца, образующие ворс, с микрофиброй.

Выделяйте особо грязные вещи. Сильно загрязненную рабочую или детскую одежду нельзя стирать с легко загрязненными вещами, чтобы грязь не осела на чистых тканях.

Даже если вы пропустили этап сортировки перед стиркой, у вас есть последний шанс спасти ткани во время сушки.

Зинна объяснила, что для цикла сушки стоит придерживаться тех же правил сортировки. Это связано с тем, что тяжелые предметы сохнут дольше. При совместной сушке легкие вещи пересушиваются, что напрягает волокна, а тяжелые часто остаются влажными, вызывая неприятные запахи.

