'Эпическая ярость': на бомбардировщиках B-2 заметили загадочные элементы

Белые квадраты отдаленно напоминают испытательные метки, которые были на B-2 в первые годы эксплуатации.

На новых снимках B-2 Spirit, выполняющих вылеты в рамках операции "Эпическая ярость", видны квадратные элементы, расположенные вдоль передней кромки крыла.

На фото можно увидеть пару таких бомбардировщиков перед очередным вылетом с базы "Уайтмен" для выполнения ударной миссии против Ирана. Эти прямоугольники симметрично расположены на верхней и нижней поверхностях кромки.

Их появление во время боевых вылетов (причем сразу на двух самолетах) вызвало вопросы. Вероятно, речь идет о новом сенсорном оборудовании, а сами элементы – это небольшие "окна" или апертуры для размещенных под ними систем.

Повышение способности B-2 обнаруживать угрозы, реагировать на них в реальном времени, а также поддерживать связь, не жертвуя малозаметностью, остается критически важным для самолета. Именно поэтому новые системы вполне могут появиться на бомбардировщиках.

Существует еще одно возможное объяснение. Белые квадраты могут оказаться модернизацией радиопоглощающего покрытия, от которого напрямую зависит эффективность "невидимости" самолета.

Покрытие является ключевым элементом B-2, но в то же время – одной из главных причин его высокой стоимости эксплуатации. На протяжении всего срока службы США постоянно совершенствуют технологии нанесения покрытия, стремясь повысить боеготовность самолетов и снизить стоимость часа полета.

Таким образом, точное назначение новых элементов пока остается неизвестным, так же как и то, станут ли они стандартной особенностью модернизированных B-2 в будущем.

B-2 Spirit – другие новости

Бомбардировщик B-2 Spirit более тридцати лет остается одним из самых загадочных самолетов в мире. Вокруг него возникло множество ложных представлений и мифов. Ранее издание WIONews выделило семь самых распространенных ошибочных утверждений об этом самолете.

Также напомним, что недавно на авиабазе "Уайтмен" в штате Миссури состоялась крупнейшая в истории демонстрация боевой готовности стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. В учениях одновременно принимали участие 12 самолетов – это более половины всего активного парка этих машин.

