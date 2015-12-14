В "Народном фронте" предлагают "легализовать" карикатуры и пародии

Соответствующий законопроект депутат зарегистрировал под №3586.

Документом предлагается разрешить использование без согласия автора (или другого лица, которое имеет авторское право), но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования, правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений для создания на их основе другого произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии, попурри или карикатуры, а также использование такой пародии, попурри или карикатуры.

Соответствующие изменения депутат предлагает внести в закон об авторском праве и смежных правах.

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Кроме того, законопроект предусматривает введение новых терминов. В частности, карикатурой предлагается определить произведение изобразительного искусства, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения, в том числе персонажа произведения или имени персонажа произведения, по своему содержанию имеет комический, сатирический характер или направлен на высмеивание определенных лиц или событий.

Пародией предлагается определить аудиовизуальное, литературное, музыкальное или иное произведение, которое является творческой переработкой другого правомерно обнародованного произведения или его части, по своему содержанию имеет очевидный комический, сатирический характер, или направлено на высмеивание определенных событий или людей.

В свою очередь попурри – это музыкальное или иное произведение, которое является творческой обработкой отрывков правомерно обнародованных произведений без ущерба их охране, и состоит из нескольких таких произведений, или которое имитирует творческий стиль других авторов или исполнителей или иных исторических эпох.

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Как отмечает Княжицкий в пояснительной записке к проекту закона, его принятие "будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, укреплению авторитета государства".

Целью законопроекта он называет имплементацию норм директивы Европарламента №2001/29/ЕС от 22 мая 2001 года "О гармонизации определенных аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе" в украинское законодательство, создание условий для свободного развития творчества в современных жанрах пародии, карикатуры и попурри, повышение культурного уровня, эстетического воспитания граждан, удовлетворение культурных потребностей украинского народа и поддержку отечественного производителя в сфере культуры.