Комфортное тепло порадует украинцев 26 марта, - синоптик Диденко

В нескольких областях пройдут небольшие дожди.

В четверг, 26 марта, украинцев ждет комфортная весенняя погода почти без осадков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 26 марта, в Украине будет теплая комфортная погода с максимальной температурой воздуха +12...+17 градусов", – прогнозирует она.

Осадки, по словам Натальи Диденко, маловероятны, только в Луганской области и в прикарпатских областях пройдет небольшой дождь.

Видео дня

Также она напомнила, что в конце марта – начале апреля в Украине станет более влажно и ожидается похолодание.

Погода в Киеве

В Киеве 26 марта ожидается сухая теплая погода с температурой воздуха до +15 градусов.

В Украину идет холодная погода - что известно

По предварительным оценкам Укргидрометцентра, в период с 29 марта по 2 апреля в Украине будут периодически идти дожди. При этом 1–2 апреля в западных, а местами и в северных и центральных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В ночь на 29 марта температура будет держаться в пределах +2°…+9°, а днем воздух прогреется до +13°…+19°. В то же время в течение 30 марта – 2 апреля на большей части страны, начиная с западных регионов, прогнозируется похолодание – в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -2°.

В дневное время максимальные показатели составят +5°…+12°, что ниже, чем ранее, когда температура поднималась до +19°.

Синоптик Иван Семилит подчеркнул, что такое изменение погодных условий является типичным для весны и не свидетельствует о каких-либо аномалиях – речь идет лишь о сезонном понижении температуры в конце марта и начале апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: