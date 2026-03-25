Концерт-возвращение всемирно известной K-pop группы BTS с треском провалился

Один из самых известных в мире бойз-бэндов вернулся на сцену после трехлетнего перерыва.

Концерт, посвященный возвращению всемирно известной K-pop группы BTS, провалился: мероприятие посетили всего 40 тысяч поклонников, хотя организаторы ожидали около 260 тысяч, сообщает Reuters.

Бойз-бэнд впервые выступил за три года. Концерт проходил на площади Кванхвамун в Сеуле, где собрались фанаты. Среди них разыграли 22 тысячи билетов, дающих доступ в павильон на площади, где выступала группа. Остальные зрители могли смотреть выступление на больших экранах.

Как сообщается, низкая посещаемость отразилась на K-pop агентстве HYBE. Акции компании рухнули на 14,56% в ходе торгов в понедельник, достигнув минимума за четыре месяца. Если котировки не восстановятся, это станет одним из самых серьёзных спадов со времён января 2022 года.

Напомним, одна из самых известных в мире бойз-группа BTS вернулась на сцену 21 марта после трёхлетнего перерыва. Музыканты были вынуждены приостановить карьеру из-за обязательной военной службы в Южной Корее.

Одной из причин меньшего количества зрителей на месте считается прямая трансляция концерта на Netflix.

Как писал УНИАН, 20 марта 2026 года вышел клип группы BTS на трек Swim, его сняла украинка Таню Муиньо.

Вас также могут заинтересовать новости: