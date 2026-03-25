Иранские дроны ударили по базе США: поражен вертолет Black Hawk и радары к NASAMS

Под ударом оказались вертолёт и радар NASAMS, а защиты от БПЛА снова не было.

Поддерживаемые Ираном группировки в Ираке нанесли удары по американской технике на базе Victory Camp Complex, используя FPV-дроны. Атака вновь подняла вопрос об уязвимости объектов США перед такими угрозами, пишет Defence Express.

На видео зафиксировано поражение вертолета UH-60M Black Hawk, который находился на площадке без видимых признаков охраны или попыток перехвата. По предварительным данным, дрон мог попасть в винт, однако масштаб повреждений пока неизвестен.

Под ударом могла оказаться медицинская эвакуация

Часть изображения вертолета была намеренно скрыта, вероятно – чтобы замаскировать символику Красного Креста. Это может свидетельствовать о том, что речь шла о версии HH-60M Black Hawk, предназначенной для эвакуации раненых.

На другом видео показано поражение радиолокационной станции AN/MPQ-64 Sentinel, которая используется в составе NASAMS.

После удара РЛС загорелась, что подтверждают кадры с места события. По данным источников, атака могла осуществляться сразу несколькими дронами.

США не готовы к новой угрозе

Инцидент стал очередным сигналом того, что у США до сих пор нет эффективной защиты от FPV-дронов. Подобные атаки на эту же базу фиксировались и ранее.

Несмотря на то, что иракские группировки пока не демонстрируют высокого уровня управления беспилотниками, они быстро совершенствуются.

Вас также могут заинтересовать новости: