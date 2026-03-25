Усть-Луга: в Генштабе подтвердили поражение стратегического завода в Ленинградской области

В результате атаки украинских дронов поражен стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области Российской Федерации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В ходе совместной операции Силы обороны Украины нанесли удар по заводу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. По предварительной информации, поражен резервуарный парк и стендеры (устройства слива/налива нефти и нефтепродуктов). На территории предприятия зафиксирован пожар", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что завод является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, средства от реализации которых направляются на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Усть-Луга – один из ключевых морских портов России на Балтике, через который РФ осуществляет экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов теневого флота.

Как сообщал УНИАН, по информации OSINT-аналитиков, в очередной раз поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", там загорелись резервуары. Завод перерабатывает стабильный газовый конденсат – побочный продукт добычи природного газа и нефти, а также осуществляет отгрузку нефтепродуктов на внешние рынки.

Также сегодня, 25 марта, Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины нанесли удар по российскому патрульному боевому ледоколу "Пурга" в Ленинградской области.

Вас также могут заинтересовать новости: