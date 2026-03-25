'В ситуации с ростом цен на топливо Правительство выбрало наиболее совершенный инструмент – кешбэк', – нардеп

Правительственная программа "Кэшбэк на топливо" является наиболее оптимальным механизмом поддержки украинцев в условиях рекордного роста мировых цен на нефть. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, сообщает Delo.ua.

"Если вы помните первый год полномасштабного вторжения, тогда была попытка регулировать цены, и это привело к тому, что топлива практически не было. Сейчас действуют значительно разумнее. Задача, которую сейчас решает правительство, – это обеспечение максимального количества топлива в Украине. Правительство обеспечивает доступность топлива. И топливо есть. Среди ряда инструментов, которые оно имело в своем арсенале (это могло быть снижение налогов, квотирование), выбран наиболее выверенный и технически совершенный инструмент – кешбэк. Ни одна страна Европы не имеет такой цифровой инфраструктуры, которая позволяет так быстро реагировать на потребительское поведение граждан", – отметил нардеп.

Опрошенные изданием эксперты указали, что правительство Юлии Свириденко поступило правильно. Власть должна сигнализировать обществу о готовности сохранять управляемость экономических процессов и вмешиваться в ситуацию. Целевая группа для поддержки также выбрана вполне обоснованно. Если крупный бизнес может заложить более высокую цену топлива в себестоимость продукции, то обычный потребитель такой возможности не имеет. Значительная часть автовладельцев – это работающая часть общества, которая считает каждую гривну и пытается выжить в сложных условиях. "Люди пережили сверхсложную зиму, буквально не видели света, ведь работающему человеку было непросто "поймать" время, когда в доме появлялась электроэнергия. Пришла весна – и новый шок, теперь уже связанный с топливом", – подчеркнуло издание.

Видео дня

"Почему-то бытует мнение, что человек с низким уровень дохода не имеет автомобиля и не пользуется горючим. Но это мнение искривлено отсутствием актуальных исследований и серьезной социологии. Довоенные данные показывали, что около 50% пользователей авто – это далеко не богатые люди", – пояснил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

Дмитрий Кисилевский акцентировал, что средства на финансирование топливного кешбэка берутся из перераспределения программ, которыми оперирует правительство, и не требуют увеличения бюджетных расходов.

"Если сравнивать с гипотетическим снижением акциза, налоги, которые мы собираем внутри страны, направляются на армию. Соответственно, снижение налоговых поступлений в бюджет означает уменьшение финансирования обороны. Все программы развития финансируются средствами, которые мы получаем от партнеров, и их нельзя направить на оборону. Соответственно, правительство распоряжается именно этими средствами, не меняя объемов финансирования Сил обороны, что неизбежно произошло бы в случае снижения акциза или других налоговых решений", – добавил депутат.

Директор ООО "Консалтинговая группа А-95", эксперт по энергетике Сергей Куюн также подтвердил, что кешбэк не создает дополнительной нагрузки на бюджет.

"Государство уже получает дополнительные поступления от роста НДС на топливо. Когда литр дизеля стоит 90 грн, ПДВ составляет 18 грн. То есть государство дополнительно получает значительные средства, которые может направить на поддержку тех, по кому подорожание ударило больше всего", – разъяснил Куюн.

Напомним, в Украине на прошлой неделе стартовала собственная уникальная программа поддержки водителей – правительственная инициатива "Кешбэк на топливо". Как уточняла Юлия Свириденко, украинцы отныне смогут получать частичную компенсацию расходов на топливо, приобретенное на АЗС: 15% – на дизель, который подорожал больше всего, 10% – на бензин, 5% – на автогаз. Максимальная сумма кешбэка на топливо – до 1000 грн на человека в месяц. Программа будет работать до 1 мая в рамках "Национального кешбэка". К программе уже успело присоединиться большинство крупных сетей АЗС.

