Полмиллиона переселенцев получают украинскую пенсию, из них львиная доля живет на оккупированных территориях - Геращенко

Об этом сообщила на своей странице в Facebook Ирина Геращенко.

"Во время дискуссии с европейскими партнерами поднимался вопрос выплат на оккупированных территориях. Украинская власть не может выполнять свои полномочия на оккупированных территориях, где не работают украинские пенсионные фонды, банки, почта. Поэтому пенсионеры вынуждены регистрироваться как ВПО...", - написала она.

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По ее словам, по состоянию на август 2014 года на учете Пенсионного фонда Украины находились 1278,2 тысяч пенсионеров, и по состоянию на 1 сентября 2016 года в органы Пенсионного фонда Украины за восстановлением выплаты пенсии не обратились лишь 149 тысяч человек.

"Для украинской стороны стоит остро вопрос процедуры верификации назначения и восстановления социальных и пенсионных выплат, так как из-за отсутствия органов государственной власти на востоке Украины невозможно получить доступ к реестрам. А выплачивать пенсии "мертвым душам"- мы себе позволить не можем. С 2014 года по август 2016 год выплатила 41,8 млрд. гривен на обеспечение пенсионных выплат ВПО", - написала Геращенко.