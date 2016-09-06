Порошенко о боеготовности Украины: пусть только сунутся
10:52, 06 сентября 2016Общество
11967 2
Парад на День Независимости в Киеве 24 августа 2016 года был символическим отчетом о боеготовности Украины.
Петр Порошенко выступает с посланием в Раде / фото УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде.
Читайте такжеПарубий назвал главную цель России в отношении Украины
"Весной в 2014 году наши герои-добровольцы отбивались от врага голыми руками: не было бронетехники, оружия. Не было защищено наше воздушное пространство. И подчеркиваю, сейчас, теперь все иначе. Пусть только сунутся", - сказал президент.
По словам Порошенко, военный парад на День Независимости в Киеве был символическим отчетом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter