Порошенко о боеготовности Украины: пусть только сунутся

10:52, 06 сентября 2016
Общество
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Парад на День Независимости в Киеве 24 августа 2016 года был символическим отчетом о боеготовности Украины.

фото УНІАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного обращения к Верховной Раде.

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"Весной в 2014 году наши герои-добровольцы отбивались от врага голыми руками: не было бронетехники, оружия. Не было защищено наше воздушное пространство. И подчеркиваю, сейчас, теперь все иначе. Пусть только сунутся", - сказал президент.

По словам Порошенко, военный парад на День Независимости в Киеве был символическим отчетом.

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