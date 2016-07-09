В Херсоне сотрудники колонии разворовывали продукты для осужденных (фото)

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В ходе обыска на территории колонии правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник, в котором хранились списанные и подготовленные для продажи продукты питания. Также изъято более 1800 банок мясных и рыбных консервов, 420 литров подсолнечного масла на общую сумму свыше 100 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

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Продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы.

По данным прокуратуры Херсонской области, речь идет о Северной исправительной колонии №90, расположенной в Херсоне.

По факту хищения государственного имущества служебными лицами СИК №90 открыто уголовное производство. В колонии изъяты бухгалтерские документы.