Пенитенциарная служба опровергла информацию о бунте в колонии в Кировоградской области

"Это недостоверная информация, наши пресс-офицеры в области будут писать опровержение по поводу этой информации", - заявили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ.

Старенький написал в Facebook, что в Кировоградской исправительной колонии № 6 вспыхнул бунт. "Настоящий бунт, когда нападают на сотрудников, отнимают ключи и спецсредства, открывают или выламывают все двери...", - заявил Старенький. По его словам, "раскачивает ситуацию "Краснодонский", чувствуя слабость, беспомощность и растерянность сотрудников ГПтСУ".

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Как утверждает Старенький, осужденных из ИК-6 "уже готовы поддержать ИК-49 и СИЗО Кировоградской области".

"Сотрудники уже третий день не заходят в зону - боятся за свою жизнь. Я долго не хотел об этом писать. Все ждал что Минюст отреагирует. Но ситуация уже вышла из-под контроля. Еще немного - и необходимо будет вмешательство внешних сил. полиции, Нацгвардии", - написал Старенький.