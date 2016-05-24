Социологи назвали шесть партий, которые прошли бы в Раду в случае выборов в ближайшую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года, которые были обнародованы на пресс-конференции в Киеве.

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Согласно результатам опроса, за партию ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 12% респондентов, которые заявили о намерении принять участие в выборах. 10,6% опрошенных готовы голосовать за партию "Объединение "Самопомич"; 9,9% - за партию "Блок Петра Порошенко"; 9,1% - за партию "Оппозиционный блок"; 8,4% - за Радикальную партию, 6% - за партию "Гражданская позиция".

За партию "ВО "Свобода" готовы проголосовать лишь 3,6% опрошенных, за партию председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили "Движение за очищение" - 2,7%; за "Народный фронт" - 1,3%; за партию "Национальное движение Дмитрия Яроша" - 1,8%; за партию "Наш край" - 1,6%; за партию "Украинское объединение патриотов УКРОП" выразили намерение проголосовать 1,5% респондентов, за партию "Сильная Украина" - 1,9%.

4,7% опрошенных заявили, что зачеркнули бы все партии в бюллетене или испортили бы его.

12,8% украинцев не определились, за кого бы голосовали, и ответили "трудно сказать".

Всего в ходе исследования было опрошено 2016 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.