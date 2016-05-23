Захарченко объявил праймериз в оккупированном Донецке и допустил участие в выборах кандидатов от всей Украины

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает один из сайтов боевиков.

«В ходе общественных праймериз жители определят наиболее достойных кандидатов для участия в местных выборах, предусмотренных минскими соглашениями», - сообщил он.

Кроме того, Захарченко впервые заявил о возможном участии в местных выборах на оккупированном Донбассе кандидатов от всей Украины.

"Мы должны быть полностью готовы к открытой избирательной борьбе при любом количестве международных наблюдателей. Нам нужны сильные кандидаты...", - заявил он.

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Ранее Захарченко категорически отрицал возможность участия в выборах на оккупированном Донбассе украинских партий.

Как сообщает "Остров" со ссылкой на источник в окружении главаря "республики", Захарченко объявил праймериз после встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Встреча состоялась в воскресенье вечером в Донецке.

Захарченко считает, что праймериз пройдут в сентябре и октябре, и если они пройдут успешно в Донецке, их организуют в других городах. По его словам, выборы могут состояться в конце этого, либо в первой половине следующего года.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко не исключает проведение местных выборов на оккупированной части Донбасса до конца текущего года.

Напомним, по словам Порошенко, восстановление политических процессов на Донбассе возможно лишь при условии развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения и на украино-российской границе.

Справка. Праймериз - тип голосования, в котором выбирается единый кандидат от политической партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл его состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно близок. Проигравшие во внутрипартийных выборах иногда все же участвуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии.