Власти Комсомольска недовольны переименованием города в Горишни Плавни, готовят иск в суд

Об этом кореспонденту УНИАН сообщил городской голова Комсомольска Дмитрий Быков.

По его словам, власти города не ставят под сомнение выполнение закона о деккомунизации, но общественность города выступила против нового названия.

«Мы провели общественные слушания по поводу переименования, на которых 98% жителей выступили против этого. Затем городской совет решил подать название «Комсомольск» в качестве аббревиатуры. Это также не прошло. Затем мы просили отсрочить этот вопрос до конца года, поскольку обществу трудно определиться с новым названием, ведь вариантов около ста, а исторического названия нет. Предлагают и Борисфен, и Приднепровский, и Боголюбский, и Христианск... Мы считали, что центральная власть в курсе того, что местная община пока не готова к конкретному названию... Думаю, что большинство нардепов не были в курсе, что община Комсомольска против этого названия", - отметил он.

Быков добавил, что закон о декоммунизации предусматривал переименование до 21 февраля 2016 года. "Они сами не вписались в этот срок, а изменений в закон (о продлении срока) не внесли. Поэтому мы были уверены, что есть время до конца 2016 года», - сказал городской голова.

Он отметил, что власть города планирует обжаловать решение парламента в части переименования Комсомольска в Горишни плавни в Высшем административном суде.

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«Также я сегодня встретился с главой Полтавской ОГА Валерием Головко и его первым заместителем Андреем Песоцким, которые согласились с тем, что в рамках децентрализации нельзя пренебрегать мнением общины. Поэтому, возможно, будет соответствующее обращение от областной власти к президенту и Верховной Раде, чтобы они дали возможность жителям Комсомольска самим выбрать новое название для города и предоставили дополнительный срок для обсуждения этого вопроса», - сказал Быков.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала Комсомольск в Горишни Плавни. «За» принятие доработанного проекта постановления №4085 проголосовали 249 депутатов.

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Сегодня в Комсомольске прошел стихийный митинг против переименования города в Горишни плавни, в котором приняли участие около 300 человек.

После переговоров митингующих с представителями городской администрации, было принято решение о проведении в Комсомольске 28 мая в 11:00 общегородского собрания у мэрии города, на котором будет обсужден вопрос о переименовании.