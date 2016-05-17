В Волынской области на территории воинской части нашли повешенным солдата срочной службы (видео)

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполици в Волынской области, 16 мая на территории Владимир-Волынской части солдат срочной службы, 1991 г.р., покончил жизнь через повешение. Военнослужащий – уроженец Киевской области.

Полиция во время осмотра тела изъяла мобильный телефон, веревку и записку, в которой погибший объяснял, почему совершил самоубийство. Сейчас все это направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Как отметили в полиции, ранее было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, впоследствии правовая квалификация была изменена на ч.1 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь родственникам умершего показался подозрительным тот факт, что их не допускали к телу сына до вскрытия и проведения судмедэкспертизы, передает "Четвертая власть".

Потом военные предложили забальзамировать тело, но внезапно сегодня, 17 мая, провели вскрытие без допуска родственников.

Однако, как утверждают источники издания, общавшиеся с судмедэкспертом, весь процесс вскрытия был зафиксирован на фото и видео. После процесса вскрытия родственников допустили к телу и они смогли осмотреть его.

По их словам, осмотр тела в целом совпадает с результатами осмотра, указанными в судмедэкспертизе. Но они все равно проведут в ближайшее время еще один осмотр уже в Киеве.

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что у Назара были конфликты с некоторыми сослуживцами. Он упоминал о них не единожды, говоря о них родственникам.

Напомним, Назар Баценко в 2014 году весной пошел добровольцем защищать Украину, отправившись на военные курсы. О нем выходил сюжет на одном из центральных телеканалов.

В военной прокуратуре Луцкого гарнизона Западного региона Украины пока не дают комментариев.