Жертвами небоевых потерь среди украинских военных с начала 2014 года стали 597 человек

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Украины, предоставленные на запрос общественной организации "Центр UA".

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Среди них 171 человек совершил самоубийство, 137 - жертвы несчастного случая, 64 - убиты другими военнослужащими, 26 - убиты гражданскими, 112 из них погибли в ДТП, 87 человек погибли из-за нарушения мер безопасности, из них 66 – за ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами.

Министерство обороны Украины предоставило ответ на запрос о количестве небоевых потерь среди военнослужащих. За др... Posted by Доступ к Правде on 7 октября 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что за период проведения АТО во время боевых действий погибли 1 тыс. 757 военнослужащих Вооруженных сил Украины.