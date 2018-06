Букмекеры назвали Джамалу одной из фаворитов Евровидения-2016

Так, на сайте Oddschecker, где собраны ставки многих букмекеров, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Ну а больше всего шансов на победы, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Дэми Им из Австралии.

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал конкурса состоится уже сегодня, второй полуфинал – 12 мая, ну а финал – в субботу 14 мая.

Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Джамала - 1944

Сергей Лазарев - You Are The Only One

Amir - J'ai cherché

Frans - If I Were Sorry

Dami Im - Sound Of Silence