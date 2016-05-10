Букмекеры назвали Джамалу одной из фаворитов Евровидения-2016

15:23, 10 мая 2016
Общество
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Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, представляющая Украину в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов по последним ставкам букмекеров находится среди основных претендентов на победу.

Фото УНИАН

Так, на сайте Oddschecker, где собраны ставки многих букмекеров, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Ну а больше всего шансов на победы, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Дэми Им из Австралии.

Скриншот ставок на Oddschecker за 10 мая

Как сообщал УНИАН, первый полуфинал конкурса состоится уже сегодня, второй полуфинал – 12 мая, ну а финал – в субботу 14 мая.

Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.

Джамала - 1944

Сергей Лазарев - You Are The Only One

Amir - J'ai cherché

Frans - If I Were Sorry

Dami Im - Sound Of Silence

 

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