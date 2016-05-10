Букмекеры назвали Джамалу одной из фаворитов Евровидения-2016
Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала, представляющая Украину в этом году на международном песенном конкурсе Евровидение, накануне полуфиналов по последним ставкам букмекеров находится среди основных претендентов на победу.
Так, на сайте Oddschecker, где собраны ставки многих букмекеров, Джамала находится на втором месте среди потенциальных победителей конкурса. Ну а больше всего шансов на победы, считают букмекеры, у представителя России Сергея Лазарева. Также в пятерке фаворитов Амир Хаддад из Франции, Франс из Швеции и Дэми Им из Австралии.
Как сообщал УНИАН, первый полуфинал конкурса состоится уже сегодня, второй полуфинал – 12 мая, ну а финал – в субботу 14 мая.
Джамала поборется за право выступать в финале песенного конкурса Евровидение-2016 во втором полуфинале 12 мая. Украинская певица крымско-татарского происхождения выступит под номером 14 и исполнит песню "1944", в которой она рассказывает историю депортации своей семьи из Крыма в середине прошлого века.
Джамала - 1944
Сергей Лазарев - You Are The Only One
Frans - If I Were Sorry
Dami Im - Sound Of Silence