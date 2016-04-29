В Днепропетровске на ж/д вокзале задержали военного с большим количеством гранат и патронов (фото)

Об этом УНИАН сообщили в ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

"39-летний мужчина перевозил в рюкзаке 10 гранат РГД-5, 11 гранат Ф-1, запалы к ним и 735 патронов различного калибра. Как пояснил задержанный, в этот день он выехал из зоны АТО и забыл сдать боеприпасы", - говорится в сообщении полиции.

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Опасный груз изъят и направлен на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУНП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.