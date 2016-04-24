Представительство Национальной ассоциации адвокатов Украины в РФ возглавил защитник Савченко Новиков

Как сообщает НААУ, Новиков лично принял участие в заседании Совета адвокатов Украины.

По его словам, адвокатские сообщества двух стран могут установить и поддерживать те связи, которые осложнены на межгосударственном уровне. Кроме того, представительство может помогать в поиске защитников для украинских граждан в России, а также консультировать российский бизнес, который работает в Украине и нуждается в понимании украинского законодательства.

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"Данная коммуникация просто необходима. Говорю о защите прав людей, попавших в сложные обстоятельства в России или в Украине. Мы будем просить представительство в России обеспечить наших граждан лучшими адвокатами. Я очень прошу, чтобы не было недоразумения между адвокатами. Мы защищаем права людей, и если у нас есть возможности для такой коммуникации, мы должны использовать их для защиты наших граждан", - подчеркнула председатель НААУ Лидия Изовитова.

Комитет рекомендовал кандидатуру адвоката Надежды Савченко и других украинцев в России как патриотичного, дружественного к Украине партнера в развитии взаимодействия с адвокатурой России.

САУ также принял решение о создании представительства НААУ в Будапеште. Председателем венгерского офиса стал адвокат Виктор Ясевин, имеющий более чем 10-летний опыт работы в Венгрии. Представительство НААУ будет размещаться по адресу его офиса.

Совет адвокатов отмечает, что представительство НААУ не является юридическим лицом и содержится за счет адвокатских взносов.