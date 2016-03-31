В Крыму сожгли санкционную украинскую колбасу (фото)

Об этом сообщает "пресс-служба крымской таможни".

«В пункте пропуска МАПП Джанкой должностные лица Крымской таможни пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза колбасных изделий различных наименований и торговых марок производства Украины общим весом более 249 кг», - отметили в пресс-службе.

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В отношении водителя микроавтобуса, в котором были обнаружены санкционные изделия, возбуждены дела об административных правонарушениях.

Изъятая колбаса была уничтожена в камере высокого температурного сжигания.

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20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма изменила формат. Ее участники готовились к совместному с украинскими пограничниками несению службы в составе объединения "Аскер". Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что зачеты по результатам спецподготовки сдали 33 из 60 активистов.

По словам Слободяна, функции у активистов – консультативные. Они не будут иметь права непосредственно вмешиваться в работу контрольных служб на админгранице с оккупированным Крымом, совместно с ними проверять документы или досматривать багаж. Они имеют право только рекомендовать или советовать.