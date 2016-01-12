Вопрос энергодоговора по Крыму между Москвой и Киевом можно считать закрытым - Джемилев

Об этом он сказал в комментарии для "Крым.Реалии".

«Я думаю, они не должны вестись. Потому что с нашей стороны было поставлено четкое условие, что если будет заключаться договор, то там должно быть четко указано, что мы поставляем на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Автономной Республики Крым», – сказал нардеп.

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Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

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При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

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6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".