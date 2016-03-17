Судья сломал нос одесскому активисту вовсе не из-за "дела 2 мая" и в другом суде - полиция

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области Кира Голота, сегодня на заседании, на котором слушалось производство о полицейских города Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области, подозреваемых в пытках и вымогательстве, присутствовали активисты организации «Свободная Одесса».

«После заседания, когда судья шел по лестнице, к нему подбежал один из активистов этой организации, между ними произошел конфликт. Разговор на повышенных тонах... В итоге судья ударил активиста. По предварительным данным, у пострадавшего - перелом носа. Сейчас информация проверяется», - отметили в отделе.

В настоящее время на месте работает следственная группа.

И.о. пресс-секретаря военной прокуратуры Южного региона Яна Стекачева подтвердила УНИАН, что сегодня в Приморском суде слушалось вышеуказанное производство. Однако отметила, что судья, который ударил активиста, отношения к производству не имеет.

«Из-за беспорядков в суде слушание отложено на неопределенное время», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, следственные действия в Черноморске были начаты 17 февраля сотрудниками СБУ и Военной прокуратуры Южного региона в отношении двух полицейских, которые якобы заставляли мужчину переписать на них свое имущество.

4 марта Приморский райсуд Одессы взял полицейских под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, начальник регионального главка Нацполиции Гиорги Лорткипанидзе в Facebook написал, что во время заседания суд убедился, что пока что «прозрачная и открытая система не работает».

Заместитель генерального прокурора Украины – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе в Facebook написал, что полицейским выдвигают необоснованные обвинения, а их уголовное преследование - «заказ». По его информации, один из тех, кого в прокуратуре считают потерпевшим, является «профессиональным бандитом, который в составе группировки ограбил пенсионера, вынужденного переселенца из Донецкой области». По данным Сакварелидзе, ему уже предъявлено подозрение в разбое (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

В военной прокуратуре Южного региона заявили, что полицейские не имели права задерживать «человека без составления процессуальных документов, без разъяснения его прав, силой, без решения суда, доставлять в помещение полиции и держать там несколько суток».

Напомним, что ранее была распространена информация, что указана стычка произошла после заседания Малиновского райсуда Одессы по делу о беспорядках в городе 2 мая 2014 года.