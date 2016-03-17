В Одессе после заседания суда по "делу 2 мая" судья сломал нос активисту

Как сообщает отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня на заседании присутствовали активисты организации «Свободная Одесса».

«После заседания, когда судья шел по лестнице, к нему подбежал один из активистов этой организации, между ними произошел конфликт. Разговор на повышенных тонах... В итоге судья ударил активиста. По предварительным данным, у пострадавшего - перелом носа. Сейчас информация проверяется», - отметили в отделе.

В настоящее время на месте работает следственная группа.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Потом проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был разбит палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, потом начался пожар в Доме профсоюзов, в котором большинство людей и погибло.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), в других - другие меры пресечения.

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