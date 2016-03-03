Более года в плену боевиков: освобождение украинской журналистки Варфоломеевой (фоторепортаж)
15:14, 03 марта 2016Общество
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Украинская журналистка Мария Варфоломеева провела в застенках боевиков 14 месяцев.
Сегодня ее наконец-то освободили из плена террористов.
Луганскую журналистку Варфоломееву обменяли на двух пособников боевиков – украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ.
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Ее задержали по обвинению в "шпионаже", за проукраинскую позицию, за активное участие в Евромайданах в Луганске, за патриотическую символику на фото в соцсетях.
С 9 января 2015 года семья, друзья, СБУ, журналистское сообщество и волонтеры боролись за освобождение Варфоломеевой.
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