Пайетт после освобождения Варфоломеевой призвал РФ повлиять на боевиков для освобождения всех заложников

Об этом посол США написал в "Твиттере". "Приветствую новость об освобождении журналистки Марии Варфоломеевой после 419 дней в плену так называемой власти Луганска. Мы и далее призываем Россию приказать сепаратистам, которых она поддерживает и которым помогает, освободить всех заложников, как это предусмотрено Минском", - отметил Джеффри Пайетт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня журналистку Варфоломееву освободили из плена боевиков. Для ее освобождения президент Петр Порошенко помиловал российского гражданина.

Девушка находилась в плену боевиков «ЛНР» с 9 января 2015 года. Ее обвиняли в «шпионаже» в пользу украинской армии и принадлежности к «Правому сектору».

26 февраля уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила, что в заложниках у террористов остается 131 украинец.