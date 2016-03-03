ООН: С начала конфликта на Донбассе погибли более 9 тысяч и ранены более 20 тысяч человек

С начала конфликта на востоке Украины погибли более 9 тыс. и ранены более 20 тыс. человек, среди которых гражданские, украинские военнослужащие и боевики незаконных вооруженных формирований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, представляя 13-й доклад миссии о ситуации с правами человека в Украине. Доклад охватывает период с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

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По словам Фрейзер, с середины апреля 2014 года по 15 февраля 2016 года на Донбассе были ранены 21 тыс. 044 человека, убиты - 9 тыс. 167.

Она подчеркнула, что люди на Донбассе продолжают гибнуть – с 15 февраля по 1 марта эксперты миссии уже зарегистрировали 21 погибшего.

Фрейзер отметила, что в докладе содержится требование по разминированию территорий. По ее словам, большое беспокойство возникает в связи с тем, что «с обеих сторон линии соприкосновения остаются взрывчатки, которые угрожают жизни людей».