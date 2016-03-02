Военнослужащие единственного в Украине дисбата не имеют доступа к медпомощи - правозащитники

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом стало известно во время посещения батальона мониторами национального превентивного механизма.

Отмечается, что в дисбатальоне из медицинских работников есть только фельдшер.

Читайте такжеПравозащитники назвали 2015-й "годом упущенных возможностей" в госполитике Украины по Крыму

«Для доставки больных осужденных в госпиталь не хватает техники, горючего, конвойного персонала. Некоторые осужденные по несколько недель не могут попасть к врачам и получить надлежащую медицинскую помощь. К стоматологу военнослужащие попадают через 1-2 месяца. Иногда осужденные уступают свою очередь тем больным, которые остро нуждаются в медицинской помощи», - говорится в сообщении.

По словам администрации, в текущем году совершено 7 конвоирований заключенных военнослужащих в госпиталь.

Читайте такжеОмбудсмен расследует обстоятельства убийства полицией несовершеннолетнего в ходе погони в Киеве

Отмечается, что дисциплинарный батальон рассчитан на 27 человек, однако на момент визита мониторинговой группы национального превентивного механизма в нем находилось 56 военнослужащих. Средний срок наказания за совершенные преступления – от 6 месяцев до 2 лет.

«Штат учреждения также неполный и укомплектован всего на 70 процентов от необходимого. При этом больше всего не хватает офицеров (21 из 39) и сержантов (13 из 45). По результатам визита НПИ в Министерство обороны будут направлены рекомендации Уполномоченного», - сообщили в пресс-службе Омбудсмена.