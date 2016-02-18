Причиной взрывов на складе боеприпасов в Запорожской области оказались сброшенные с беспилотника мины

Об этом УНИАН сообщил и.о. председателя Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль.

«Было два «дрона»: один производил освещение, второй сбрасывал мины. Военные оперативно ликвидировали последствия налета без привлечения ГСЧС», - рассказал Брыль.

По его словам, в результате произошедшего никто не погиб, однако «случившееся – очередное подтверждение тому, что агрессор успокаиваться не собирается».

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Как сообщал УНИАН, вечером 17 февраля произошли взрывы на складе военной части, дислоцирующейся на территории Куйбышевского района Запорожской области (на границе с Донецкой областью). На место происшествия выехали сотрудники СБУ, прокуратуры, которые проводят осмотр места происшествия с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.